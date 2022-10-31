شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يخطط لمنح بيرسى تاو فرصة خلافة طاهر فى تشكيل الأهلى أمام الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخطط السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلى، لمنح الجنوب أفريقى بيرسى تاو فرصة المشاركة فى مباراة الداخلية المقرر لها عصر الأربعاء المقبل بالجولة الثالثة للدوري، بعدما تعافى تاو من الإصابة وشارك بديلا فى مباراة الزمالك بالسوبر المحلى.

ويرى كولر أن بيرسى تاو يتمتع بإمكانيات فنية وبدنية كبيرة ستفيد الفريق فنياً، لو تم تجهيزه بالشكل الأمثل، لذا يخطط لمنحه فرصة أكبر فى المباريات المقبلة لاستعادة فورمته الفنية والبدنية.

ويفتقد الأهلى جهود طاهر محمد طاهر فى مباراة الداخلية المقرر لها الخامسة عصر الأربعاء المقبل باستاد السويس الجديد تنفيذاً لعقوبة الإيقاف، بعدما تعرض للطرد فى مباراة الإسماعيلي بالجولة الأولي لمسابقة الدوري المصري والتى انتهت بفوز الأهلى بهدف دون رد.

وتنص لائحة المسابقات بالدورى المصرى على أن عقوبة الطرد المباشر نتيجة الخشونة المتعمدة مع الخصم أثناء اللعب هى الإيقاف مباراتين.

وغاب طاهر عن مباراة الأهلي أمام أسوان ثم سيغيب عن مباراة المارد الأحمر أمام الداخلية في الدوري، وشارك طاهر مع الأهلي في لقاء السوبر أمام الزمالك الذى انتهى بتتويج ناديه بالبطولة.

وتنص لائحة المسابقات أيضا على فصل البطاقات الصفراء والحمراء في المسابقات، بحيث تطبق عقوبات كل بطاقة في المسابقة الخاصة بها.