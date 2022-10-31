شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يدرس إعادة سيد نيمار للتشكيل الأساسى للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، إعادة سيد نيمار للتشكيل الأساسى للفريق الأبيض فى الفترة المقبلة، بعدما جلس اللاعب على مقاعد البدلاء واستخدمه فيريرا كورقة رابحة فى المواجهات الماضية.

ويرغب فيريرا فى إعادة سيد نيمار للتشكيل الأساسى للفريق على حساب عمر جابر، خاصة أن نيمار قدم مستوى مميزاً فى الموسم الماضى ويتطور بشكل سريع الأمر الذى يجعله من أفضل اللاعبين فى مركزه بالزمالك حاليًا.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة إنبى فى السابعة مساء الأربعاء المقبل باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر فى الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المنتظر أن يدخل الزمالك معسكراً مغلقاً غدا، الثلاثاء، لفرض حالة من التركيز على اللاعبين قبل مواجهة إنبى.