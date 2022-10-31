شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال يضم 22 لاعبا لقائمة البنك الأهلى لمواجهة سيراميكا غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار خالد جلال، المدير الفني لفريق البنك الأهلي، 22 لاعباً للدخول فى معسكر مغلق اليوم استعداداً لمواجهة سيراميكا ضمن مباريات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2022/2023 والمقرر لها غداً الثلاثاء باستاد القاهرة فى السابعة مساءً.

وجاءت القائمة على النحو التالي ..

في حراسة المرمى .. محمد أبو جبل - محمود الزنفلي .

في خط الدفاع .. عاصم صلاح - اسحاقو يعقوبو - أحمد العش - أحمد توفيق - أحمد ياسين - أمير مدحت - محمود الجزار .

في خط الوسط .. محمد فتحي - أحمد سعيد - محمود سيد - محمد لعبة - محمد هلال - حمدي علاء - إسلام جابر - موسي دياوارا - محمود قاعود .

خط الهجوم .. رزاق سيسيه - كريم بامبو - ناصر منسي - أسامة فيصل .