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خالد جلال يضم 22 لاعبا لقائمة البنك الأهلى لمواجهة سيراميكا غدا

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القاهرة - سامية سيد - اختار خالد جلال، المدير الفني لفريق البنك الأهلي، 22 لاعباً للدخول فى معسكر مغلق اليوم استعداداً لمواجهة سيراميكا ضمن مباريات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الممتاز موسم 2022/2023 والمقرر لها غداً الثلاثاء باستاد القاهرة فى السابعة مساءً. 

 

وجاءت القائمة على النحو التالي ..

 

في حراسة المرمى .. محمد أبو جبل -  محمود الزنفلي . 

 

في خط الدفاع  .. عاصم صلاح - اسحاقو يعقوبو - أحمد العش - أحمد توفيق - أحمد ياسين - أمير مدحت - محمود الجزار .

 

في خط الوسط  .. محمد فتحي - أحمد سعيد - محمود سيد  - محمد لعبة - محمد هلال - حمدي علاء - إسلام جابر - موسي دياوارا - محمود قاعود .

 

خط الهجوم  .. رزاق سيسيه - كريم بامبو - ناصر منسي - أسامة فيصل . 

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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