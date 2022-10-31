شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تحقق 45 ميدالية فى بطولة أفريقيا للأثقال حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل المنتخب الوطنى لرفع الأثقال التألق فى بطولة أفريقيا التى تنظمها مصر فى الصالة المغطاة لاستاد القاهرة، ووصل عدد الميداليات المصرية فى البطولة حتى الآن إلى 45 ميدالية متنوعة بينها 30 ذهبية.

واستطاعت البطلة المصرية سارة سمير تحطيم 3 أرقام أفريقية، وسجلت أرقاما جديدة باسمها، وحرص رئيس الاتحاد الدولي محمد جلود ورئيس الاتحاد الأفريقي خالد مهلهل على تحيتها بشكل شخصى.

من جانبها، أكدت سارة سمير أن طموحها عالمى وتسعى لتحقيق ميدالية فى بطولة العالم وفي الأولمبياد.

فيما تألق نجوم منتخبنا وواصلوا اكتساح المنافسات بمختلف الأوزان وخطف الذهب والفضة.