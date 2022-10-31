شكرا لقرائتكم خبر عن تصنيف الاسكواش.. على فرج ونوران جوهر يحافظان على الصدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" التصنيف العالمى الجديد للاعبين واللاعبات خلال الأسبوع الجارى، وحافظ البطل المصرى علي فرج لاعب وادى دجلة على صدارة التصنيف العالمي للأسبوع الثالث على التوالى، فيما حافظت نوران جوهر لاعبة وادى دجلة على صدارتها لتصنيف السيدات بعد تتويجها ببطولة أمريكا فى النسخة الأخيرة.

تصنيف السيدات

حافظت نوران جوهر لاعبة وادى دجلة على صدارتها للتصنيف العالمي للسيدات، فيما استقرت نور الشربيني لاعبة سبورتنج بالمركز الثانى بعدما حصدت وصافة بطولة أمريكا وبطولة كأس جراسهوبر للاسكواش، واستمرت هانيا الحمامي لاعبة دجلة فى المركز الثالث، واحتفظت نور الطيب بتواجدها فى المركز السادس وتليها روان العربي فى المركز السابع، وسلمى هاني فى المركز العاشر.

استقر النيوزيلندي بول كول فى المركز الثاني خلف البطل المصري على فرج، حيث كان بول كول قد ودع منافسات بطولة أمريكا من الدور ربع النهائي، واستقر مصطفى عسل لاعب النادي الأهلي بالمركز الثالث، وحل محمد الشوربجي لاعب إنجلترا فى المركز الرابع، فيما تراجع البيروفي دييجو إلياس إلى المركز الخامس.

وتراجع طارق مؤمن إلى المركز السابع ليحل مروان الشوربجي بدلاً منه في المركز السادس، وتقدم فارس الدسوقي إلى المركز الثامن، وتراجع زاهد سالم إلى المركز التاسع.