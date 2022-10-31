شكرا لقرائتكم خبر عن جاريدو يضع برنامجا بدنيا لتجهيز ياو أنور استعداداً لمواجهة فاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصص الإسبانى خوان كارلوس جاريدو، المدير الفني للنادى الإسماعيلى، برنامجاً بدنياً للتوجولى ياو أنور لاعب الفريق تمهيداً للاستعانة بجهوده فى مباريات الدوري المقبلة بعد وصول بطاقته الدولية.

وصلت البطاقة الدولية الخاصة بالتوجولي ياو أنور مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، الغاني الأصل، ليصبح جاهزا للمشاركة فى مباريات الفريق خلال المسابقات المحلية.

يأتي ذلك بعد مجهود كبير وشاق من قبل الجهاز الإداري للفريق الأول بقيادة أشرف عبد الكريم مع الاتحاد الغاني وناديه، فضلاً عن مسئولى "تي إم إس" نظام قيد اللاعبين بجانب وليد العطار المدير التنفيذى باتحاد الكرة والمسئول عن هذا النظام فى مصر.

وحرص المهندس يحيي الكومي، رئيس مجلس إدارة النادي، على التواصل بصفة مستمرة مع كافة الأطراف للوصول لحل يعطى الإسماعيلي الأفضلية فى الحصول على البطاقة الدولية للاعب.

وكان ياو أنور قد قام بتغيير جنسية اللعب الدولى من الغانية إلى التوجولية، حيث انضم لمعسكر الأخير فى الشهر المنقضي وشارك معهم فى إحدى المباريات الودية.