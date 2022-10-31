شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يغرم العش وبازوكا بعد أحداث مباراة أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مسئولو نادى غزل المحلة توقيع غرامة مالية على ثنائى الفريق مصطفى العش ومحمد بازوكا، بعد المشادة الكلامية بينهما داخل أرض الملعب أثناء مباراة أسوان الماضية فى الدوري الممتاز.

وقام محمد بازوكا بتوجيه بعض العبارات إلى زميله مصطفى العش بسبب بعض التدخلات والتغطية أثناء أحداث مباراة أسوان، ما أدى إلى غضب زميله، وعقب إطلاق صافرة النهاية تدخل جميع لاعبى الفريق لتهدئة الموقف بين الثنائى.

غزل المحلة فاز على أسوان بنتيجة هدف مقابل لا شيء ضمن مباريات الجولة الثالثة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز أحرازه أحمد الشيخ، ليتصدر جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 7 نقاط عقب خوض ثلاث مباريات، حيث تمكن من الفوز على أسوان والإسماعيلى والتعادل مع المقاولون العرب.