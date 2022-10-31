شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ لاعب بلع لسانه فى فريق الفيوم بدورى الدرجة الثالثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مباراة الفيوم وأبشواى بدوري القسم الثالث أحداثا مثيرة حينما سقط اللاعب محمد عطا من فريق الفيوم بعد بلع لسانه، وكاد يفارق الحياة فى المباراة التى جرت أحداثها على ملعب مركز شباب الساحة أمس الأحد.

وانتابت حالة من الذعر اللاعبين نظراً لحالة اللاعب محمد عطا بعدما سقط إثر التحام على الكرة مع لاعب من الفريق المنافس، ولكن تدخل رجال الإسعاف أنقذ الموقف.

ومن ضمن الشروط التي وضعها اتحاد الكرة لمسابقة القسم الثالث هو الالتزام بتوفير سيارة إسعاف مجهزة طبياً، وتصل للملعب قبل ساعتين من المباراة.

ونصت لوائح الاتحاد على أنه فى حال عدم وصول سيارة الإسعاف لملعب المباراة بعد 20 دقيقة من المباراة يلتزم إدارى الفريق بإحضار إيصال حجز السيارة، وفى حال عدم الحجز يعتبر الفريق صاحب الأرض مهزوماً.