القلعة البيضاء على صفيح ساخن .. إستقالة مرتضى منصور من رئاسة الزمالك .. تدخل عاجل من وزير الرياضة

الشارقة - اميمة ياسر - كشف احمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق عن مفاجأة صادمة لجمهور الزمالك حول استقالة المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس ادارة القلعة البيضاء.

وقال ميدو خلال برنامج الريمونتادا الذي يقدمه على فضائية المحور، إن المستشار مرتضى منصور انفعل خلال جلسته مع وزير الشباب والرياضة وتقدم باستقالته بسبب عدم رفع الحجز على أموال خزينة نادي الزمالك.

وأضاف ميدو: تم رفض الاستقالة وعدم التطرق إلى الفكرة على الرغم من تصميم المستشار مرتضى منصور على ذلك حتى تعود أموال خزينة الزمالك لمكانها.

عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، جلسة هامة مع المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك اليوم الأحد، وذلك لمناقشة بعض الأمور الهامة الخاصة بمستقبل القلعة البيضاء.

تدخل وزير الرياضة

وشهدت الجلسة تقديم مرتضى منصور استقالته من رئاسة نادي الزمالك، بسبب بعض الأزمات التي يعاني منها النادي مؤخرًا، ومنها عدم إجراء الجمعية العمومية لاعتماد لائحة النادي، والحجز على أرصدة الزمالك، إلا أن الدكتور أشرف صبحي طالبه بالهدوء ووعده بحل كل الأزمات، ليقرر رئيس الزمالك تراجعه عن الاستقالة.

وطالب الدكتور أشرف صبحي، من رئيس الزمالك، التحلي بالهدوء ووعده بالتدخل لحل أزمة الحجز على أرصدة نادي الزمالك في البنوك، وإنهاء كافة الأزمات، مؤكدا له أن نادي الزمالك قلعة رياضية هامة.



بيان مرتضى منصور

وكان المستشار مرتضى منصور قال عبر صفحته الرسمية أمس السبت على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك اجتماعا طارئ الأحد قبل لقاء المستشار مرتضى منصور بالسيد الدكتور وزير الشباب والرياضة لمناقشة أمور مصيرية هامة وخطيرة تتعلق بمستقبل النادي وما يواجهه من مؤامرات.

وأضاف: الاجتماع لاعلاقة له بمباراة السوبر التي أقيمت في مدينة العين بدولة الإمارات.. والمستشار مرتضى أعلن عن لقائه بالسيد الوزير وحدد أنه سيكون يوم الأحد قبل إقامة المباراة بـ24 ساعة حتى لا يربط أحد بين نتيجة المباراة ولقاء السيد الوزير، وحتى يستريح الجميع لا علاقة بالاجتماع بأي قرار يتعلق باللاعبين أو الجهاز الفني أو الطبي أو الإداري فمجلس الإدارة يدعم المدير الفني وجهازة الطبي والإداري وبالتأكيد المشرف على فريق الكرة، فنتيجة مباراة لن تهز ثقتنا في المدير الفني أو اللاعبين الذين أسعدونا من قبل بالانتصارات.. وهذه مناسبة لتهنئة مجلس إدارة النادي الأهلي وجماهيره بالفوز ببطولة السوبر.. هذه هي الرياضة الحقيقية لا يوجد فائز بكل البطولات ولا منهزم في كل البطولات.

واختتم: وأخيرا كل الاحترام والتقدير لجمهور الزمالك العظيم المتحضر سواء من حضر المباراة أو الملايين الذين شاهدوها عبر القنوات التليفزيونية.. القادم أفضل إن شاء الله.

وكانت محكمة جنوب القاهرة، قضت برفض تظلم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، على الحكم الصادر بالحجز على أرصدة النادي في البنوك المصرية.