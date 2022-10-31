شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يكشف سبب غياب السعيد وفتحى وإبراهيم عادل وعيسى عن رحلة النيجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتقد فريق نادي بيراميدز جهود القائد عبد الله السعيد فى رحلة الفريق لمواجهة نيجيليك بطل النيجر فى إطار مواجهات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويعاني قائد بيراميدز من نزلة برد شديدة وارتفاع فى درجات الحرارة حال دون سفره مع البعثة، وفضل الجهاز الفنى بقاءه فى القاهرة للتعافى ويكون جاهزا لمباراة الإياب.

ويغيب كذلك عن البعثة، إبراهيم عادل المهاجم الشاب، بعد إصابته فى صفوف المنتخب الأولمبي بشد فى العضلة الأمامية من الدرجة الأولى، وبدأ اليوم برنامجه التأهيلي مع الفريق ليكون جاهزا لمواجهة الإياب.

كما يغيب إسلام عيسى بسبب الإيقاف عقب طرده فى مواجهة هلال الساحل السوداني بالمرحلة السابقة من البطولة، إضافة إلى أحمد فتحي ودودو الجباس، اللذين يواصلان التدريبات التأهيلية للدخول فى قائمة الفريق خلال المباريات القادمة.

ويحل بيراميدز ضيفا على نيجيليك بطل النيجر في الخامسة والنصف مساء الأربعاء بملعب جينيرال سيني كونيتشي بمدينة نيامي عاصمة النيجر، في ذهاب دور الـ 32 الإضافي من بطولة الكونفدرالية، فيما تقام مباراة الإياب يوم 9 نوفمبر المقبل بالقاهرة.

وتغادر القاهرة عصر اليوم بعثة بيراميدز في طريقها إلى مدينة نيامي استعدادا لخوض المباراة، بعد أداء مران ختامي بملعب النادي في القاهرة، على أن يخوض الفريق مرانه الوحيد في النيجر بملعب المباراة مساء الثلاثاء.