شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد المنعم يجرى جراحة الأنف ويغيب عن الأهلى لمدة شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى محمد عبد المنعم، مدافع النادى الأهلى، جراحة الأنف ظهر اليوم بأحد مستشفيات القاهرة، برفقة الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبى بالفريق.

ويفتقد الأهلى، بقيادة السويسرى مارسيل كولر، جهود نجمه محمد عبد المنعم لمدة شهر، ويأمل أن يستغل اللاعب فترة توقف الدورى عقب مواجهة الداخلية فى التأهيل من الجراحة ليعود للملاعب بشكل أسرع.

وإجمالا.. شارك محمد عبد المنعم مع الأهلى فى 32 مباراة، بإجمالى 2588 دقيقة لعب بكل البطولات، ونجح فى تسجيل ثلاثة أهداف وتلقى ستة كروت صفراء وحصد بطولة وحيدة مع المارد الأحمر هى السوبر المحلى.