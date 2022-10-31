شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يقترب من حل أزمة البطاقة الدولية المؤقتة لفراس شواط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس يحيى الكومي، من إنهاء أزمة التونسي فراس شواط مهاجم الفريق الأول لمشاركته رسميًا خلال منافسات الدورى العام، وذلك بعد الحصول على بطاقته الدولية.

وكان مسئولو الدراويش قد أرسلوا السبت الماضى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" كافة الأوراق اللازمة التى تؤكد سلامة تعاقدهم مع اللاعب.

ومن المنتظر أن تصل البطاقة الدولية لمهاجم الدراويش قبل المواجهة المقبلة أمام فاركو فى الجولة الرابعة من عمر المسابقة المحلية، والمقرر إقامتها 23 نوفمبر المقبل على ملعب الإسكندرية.

جدير بالذكر أن اللاعب انضم لصفوف الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية فى صفقة انتقال حر لمدة 3 مواسم لتدعيم الخط الأمامي للدراويش.