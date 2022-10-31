شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة كريم المستكاوى عضو اتحاد الاسكواش والمجلس يترقب حل مجلس الإدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم كريم المستكاوى، عضو مجلس إدارة اتحاد الاسكواش، استقالته من مجلس الإدارة برئاسة عاصم خليفة، وبذلك يصبح المجلس غير قانونى بعد تقدم 4 أعضاء باستقالتهم بشكل رسمي.

وكان أشرف قناوي، نائب رئيس اتحاد الاسكواش، قد تقدم باستقالته من منصبه رسميا عن استكمال مهمته عن الدورة المنعقدة حاليا، وجاءت هذه الاستقالة لتجدد مشاكل هذا المجلس والذي سبق وصدر حكم ضده من قبل مركز التسوية والتحكيم الرياضي بحل المجلس.

وكان الثنائي محمد عبد الحفيظ ورشا حجازي عضوا المجلس سبق وقدما استقالتهما، بالإضافة إلى استقالة عمر البرلسي رئيس لجنة المسابقات، وبذلك يواجه المجلس شبح عدم القانونية في حالة استقالة أي عضو جديد عن الاستمرار في منصبه.

وأصدر مركز التسوية والتحكيم حكما، في وقت سابق، بحل اتحاد الاسكواش برئاسة عاصم خليفة، وذلك بعد الطعن في نتيجة الانتخابات، والذى قدمه إيهاب حافظ عضو مجلس إدارة سابق فى اتحاد اللعبة.

وكان عاصم خليفة، رئيس الاتحاد المصري للاسكواش، قد حسم نتيجة الانتخابات الجديدة للدورة 2021/2024، ليحتفظ برئاسة الاتحاد مرة أخرى منذ توليه رئاسة الاتحاد في عام 2008.

وجاء تشكيل المجلس الجديد لاتحاد الاسكواش كالتالى:

1.عاصم خليفة - رئيس

2. عمرو المرشدي - عضو

3. آمنة الطرابلسي - عضو

4.كريم المستكاوي - عضو

5. رشا حجازي - عضو

6.أشرف قناوي - عضو

7.عصام عبد الحفيظ - عضو