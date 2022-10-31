شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشيخ لاعب المصرى يستغل توقف الدورى لأداء مناسك العمرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استغل أحمد الشيخ، لاعب النادي المصرى، فرصة توقف مباريات الدوري العام وحصول لاعبى الفريق البورسعيدي على راحة لمدة 3 أيام للسفر إلى المملكة العربية السعودية وأداء مناسك العمرة.

ونشر الشيخ صورة عبر حسابه الشخصي على إنستجرام من داخل المسجد الحرام وعلق: "الحمد لله".

من جهته، أنهى محمود جابر، المدير الإداري للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، الاتفاق على اقامة ثلاث مباريات ودية خلال معسكر الفريق المغلق والذي يبدأ الأربعاء المقبل بالقاهرة ويستمر لنحو أسبوعين.

ويلتقي المصري مع فريق الداخلية فى السابع من نوفمبر المقبل، فيما يلتقي الأحد الثالث عشر من نوفمبر مع فريق حرس الحدود، وذلك قبل يوم واحد من مباراة الفريق أمام سيراميكا.

ويجٌري محمود جابر اتصالاته حاليًا مع عدد من مسئولي الأندية للترتيب لاقامة مباراة رابعة يوم الأحد الموافق السادس من نوفمبر أيضًا.