شكرا لقرائتكم خبر عن جونياس يعلن قائمة بيراميدز لرحلة النيجر ويستبعد السعيد وفتحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اليوناني تاكيس جونياس، المدير الفني لنادي بيراميدز، قائمة رحلة النيجر استعدادا لمواجهة نيجيليك في إطار مواجهات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل بيراميدز ضيفاً على نيجيليك بطل النيجر فى الخامسة والنصف مساء الأربعاء بملعب جينيرال سيني كونيتشي بمدينة نيامي عاصمة النيجر، فى ذهاب دور الـ 32 الإضافي من بطولة الكونفدرالية، فيما تقام مباراة الإياب يوم 9 نوفمبر المقبل بالقاهرة.

وتغادر القاهرة عصر اليوم بعثة بيراميدز في طريقها إلى مدينة نيامي استعدادا لخوض المباراة، بعد أداء مران ختامي بملعب النادي في القاهرة، على أن يخوض الفريق مرانه الوحيد في النيجر بملعب المباراة مساء الثلاثاء.

وضمت القائمة المختارة 21 لاعبا على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد حمدي - كريم حافظ - محمد الشيبي

خط الوسط: رمضان صبحي - محمود عبد العاطي دونجا - محمد صادق - وليد الكرتي - محمود صابر - عبد الله مجدي - بلاتي توريه - مصطفى فتحي - هشام محمد

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف - فخري لاكاي - محمود وادي

وشهدت القائمة استبعاد عبد الله السعيد الذى توفى والده الأسبوع الماضى، وأحمد فتحى لأسباب فنية من رحلة السفر إلى النيجر.