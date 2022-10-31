شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تحصد المركز الأول فى البطولة العربية الخامسة لشباب الكونغ فو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصدت مصر المركز الأول والترتيب العام فى البطولة العربية الخامسة للشباب للكونغ فو ساندا وأساليب، التى أقيمت فى الصالة الرياضية بمدينة بورسعيد خلال الفترة من 27 حتى 30 أكتوبر الجارى، بمشاركة 9 دول وأكثر من 100 لاعب ولاعبة.

وضمن منافسات الساندا، تصدرت مصر بواقع 14 ميدالية ذهبية وميدالية فضية، ثم تونس بمواقع 2 ميدالية ذهبية و4 فضيات، والمغرب في المركز الثالث بميدالية ذهبية و 3 برونزيات، ثم فلسطين بواقع ميدالية ذهبية و5 فضيات و5 برونزيات، ثم الأردن بواقع 3 ميداليات فضية و3 ميداليات برونزية، ثم السعودية التى حصدت 3 ميداليات فضية و4 ميداليات برونزية، وأخيرا اليمن بواقع 4 ميداليات فضية.

وفى منافسات الأساليب، تصدرت مصر بواقع 14 ميدالية ذهبية وميدالية فضية ثم تونس في المركز الثاني برصيد ميدالية ذهبية و 3 فضية و2 ميدالية برونزية وفي المركز الثالث جاءت المغرب برصيد ميدالية ذهبية و5 فضية وميدالية برونزية ثم سوريا برصيد ميدالية ذهبية وميدالية فضية ثم فلسطين في المركز الخامس برصيد 2 ميدالية فضية وميدالية برونزية ثم اليمن برصيد 3 ميداليات برونزية ثم موريتانيا برصيد 2 مديالية فضية وميدالية برونزية.

وفي الترتيب العام جاءت مصر في المركز الأول ضمن منافسات الساندا والأساليب بواقع 30 ميدالية إجمالية 28 ميدالية ذهبية و ميداليتين فضيتين وفي المركز الثاني جاءت تونس بإجمالي 12 ميدالية متنوعة بواقع 3 ميداليات ذهبية و7 ميداليات فضية و 2 ميدالية برونزية.

وكان المركز الثالث من نصيب المغرب بإجمالي 15 ميدالية متنوعة بواقع ميداليتين ذهبيتين و 5 ميداليات فضية و 8 ميداليات برونزية وفي المركز الرابع جاءت فلسطين بإجمالي 14 ميدالية بواقع ميدالية ذهبية و 7 ميداليات فضية و 6 ميداليات برونزية.

وفي المركز الخامس سوريا بواقع ميدالية ذهبية وأخرى فضية ثم اليمن في المركز السادس بإجمالي 7 ميداليات بواقع 4 ميداليات فضية و3 ميداليات برونزية.

وفي المركز السابع جاءت دولة المملكة العربية السعودية بإجمالي 7 ميداليات متنوعة بواقع 3 فضية و 4 برونزية ثم دولة الأردن حصدت 6 ميداليات متنوعة بواقع 3 ميداليات فضية و 3 ميداليات برونزية ثم موريتانيا بواقع 3 ميداليات بواقع 2 ميدالية فضية وميدالية برونزية.

وشارك في البطولة العرببة التي تقام لأول مرة على أرض مصر كلًا من: السعودية والمغرب وتونس واليمن و وسوريا وفلسطين والأردن وموريتانيا ومصر الدولة المستضيفة للحدث.

من جهته أشاد شريف مصطفى، رئيس الاتحاد المصري والعربي والأفريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو، بأداء اللاعبين على مدار منافسات البطولة والتي كشفت عن عدد كبير من العناصر المتميزة في رياضة الكونغ فو.

وقدم رئيس الاتحاد العربي للكونغ فو التهنئة للدول المشاركة على الأداء الجيد الذي ظهر به اللاعبين واللاعبات الأمر الذي يسير وفق الخطط الموضوعة لتطوير اللعبة على المستوى العربي.

وثمن شريف مصطفى، رئيس الاتحاد المصري والعربي والإفريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولي جهود الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد على ما قدموه من جهود لإنجاح البطولة العربية الخامسة للشباب للكونغ فو الأمر الذي أدى إلى خروج البطولة بالشكل المشرف الذي يليق بمصر كما هو معهود عليها من تنظيم البطولات العربية والقارية والدولية.