شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يفاضل بين ربيعة وياسر إبراهيم لتعويض غياب عبد المنعم أمام الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفاضل السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلى، بين الثنائى رامى ربيعة وياسر إبراهيم لاعبى الفريق لاختيار أحدهما للظهور فى التشكيل الأساسى بمباراة الداخلية، المقرر لها عصر الأربعاء المقبل، وذلك بعد تأكد غياب محمد عبد المنعم مدافع الفريق عن المباراة بسبب جراحة الأنف.

ويفتقد فريق الأهلى لجهود نجمه محمد عبد المنعم مدافع الفريق لمدة شهر بعدما يجري عملية جراحية فى الأنف، في غضون الساعات القليلة المقبلة، ويأمل جهاز الأهلى أن يستغل اللاعب فترة توقف الدوري عقب مواجهة الداخلية في التأهيل من الجراحة ليعود للملاعب بشكل أسرع.

ويستأنف الأهلى تدريباته اليوم على ملعب التتش بعدما حصل اللاعبون على راحة لمدة 24 ساعة عقب التتويج ببطولة السوبر المحلى.

ويستعد الأهلى لمواجهة الداخلية فى الخامسة عصر الأربعاء المقبل باستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

وطلب كولر من لاعبيه التركيز فى مباراة الداخلية المقبلة، مؤكدا أن المباريات التي تأتي بعد لقاءات قوية وتتويج دائماً ما تكون صعبة وقد يفقد خلالها اللاعبون التركيز.

وأوضح المدرب السويسري للاعبي الأهلي، أن التركيز مطلوب فى جميع المباريات وبنفس الدرجة، مشددا على ضرورة حسم النقاط الثلاثة في مباراة الداخلية للحفاظ على مسيرة الأنتصارات المحلية.

ويلتقي الأهلي مع الداخلية في الخامسة مساء الأربعاء المقبل في الجولة الثالثة لبطولة الدوري بإستاد السويس الجديد وهي المباراة التي يرغب فيها الأهلي لتحقيق الفوز الثالث في مسابقة الدوري بعدما فاز في الجولتين الأولى والثانية على الإسماعيلي وأسوان بنتيجة واحدة هي هدف نظيف.