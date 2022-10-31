شكرا لقرائتكم خبر عن ألعاب القوى يشارك فى بطولات الصالات المغطاة بفرنسا والتشيك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر اتحاد ألعاب القوى المشاركة فى بطولات الصالات المغطاة، والتى تقام في فرنسا والتشيك خلال الفترة من 21 نوفمبر المقبل وحتى 15 فبراير من العام المقبل.

ويشارك ألعاب القوى فى البطولات بثلاثة لاعبين فقط، هم بسنت حميدة، وإسراء عويس بالإضافة إلى محمد مجدى.

وتشارك بسنت حميدة فى منافسات مسافة 60 متر و 200 متر ، بينما تشارك إسراء عويس في الوثب الطويل، وفيما يخص محمد مجدى فتكون مشاركاته في دفع الجلة.

من جانبه قال سيف شاهين رئيس الاتحاد فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن بطولات بسنت حميدة وإسراء ستكون فى فرنسا، بينما محمد مجدى فى التشيك.