شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتحى يدرس الاعتزال بنهاية الموسم بعد انتهاء تعاقده مع بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ أحمد فتحي، لاعب فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز، دراسة قرار اعتزال الساحرة المستديرة بنهاية الموسم الجارى، وعقب انتهاء تعاقده مع الفريق السماوى.

بيراميدز تعاقد مع أحمد فتحي فى 11 أبريل 2020 بعدما رفض اللاعب تجديد تعاقده مع الأهلي، وأصبح الجوكر من نجوم الفريق الأزرق فى الموسم الأول، قبل أن يبتعد عن المشاركة برؤية فنية من اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني للفريق، الأمر الذى دفعه لدراسة قرار الاعتزال بنهاية عقده.

ويرغب فتحي فى إنهاء مسيرته بشكل احترافى رافضًا مقترحات الانتقال لأندية أقل من مستوى بيراميدز، رغم قدرته على العطاء داخل المستطيل الأخضر، ومن المنتظر أن يحدد الجوكر مصيره بشكل نهائي مع اقتراب نهاية الموسم.