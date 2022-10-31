شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد السلة يحدد مواعيد المباريات المتبقية لدورى المرتبط "رجال".. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة، برئاسة أحمد كامل، مواعيد مباريات الدور ربع النهائى من بطولة دورى المرتبط، والتى تقام يومى 9 و 12 نوفمبر المقبل، ذهابا وإيابا.

كما تجدد موعد نصف النهائي لتقام يومى 16 و 18 من نفس الشهر، بينما يقام النهائي يومى 22 و 24 نوفمبر.

وعلى مستوى السيدات يقام الدور قبل النهائي يومى 6 و 8 نوفمبر بالإسكندرية، بينما يقام الدور النهائي يومى 13 و 15 من نفس الشهر، وحالة الحاجة إلى مباراة فاصلة لتحديد البطل ستقام يوم 16 من الشهر نفسه.

يذكر أن الأهلى والزمالك والاتحاد السكندرى والجزيرة يتصدرون ترتيب مجموعات دورى المرتبط رجال، كل فى مجموعته.