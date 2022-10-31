شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة الجمل يقترب من تدريب أسوان خلفا لربيع ياسين والحسم خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب حمزة الجمل، المدير الفني السابق للإسماعيلي، من القيادة الفنية لنادى أسوان خلفا لربيع ياسين الذى رحل عن الفريق لسوء النتائج، بعدما خسر الفريق الجنوبي مبارياته الثلاث الأولى.

وكشفت مصادر فى نادي أسوان أن الجمل بات أقرب المرشحين لقيادة الفريق، وأن الاتجاه الأقرب هو إسناد المهمة له خلال 24 ساعة المقبلة.

ولعب الدراويش تحت قيادة حمزة الجمل 17 مباراة بمسابقة الدورى، فاز 7 وتعادل 6 وخسر 4 مباريات، له 18 هدفًا عليه 18 هدفًا، كلين شيت 9 لقاءات.

وأعلن مجلس إدارة نادي أسوان رسميا قبول اعتذار ربيع ياسين عن عدم الاستمرار في منصبه مديرا فنيا للفريق الجنوبي بسبب سوء النتائج.

وخسر أسوان العائد إلى الدوري الممتاز تحت قيادة ربيع ياسين في أول ثلاث مباريات من المسابقة هذا الموسم، أمام الاتحاد السكندري والأهلي وغزل المحلة، وكلهم بنتيجة 1-0، ليتذيل قاع جدول الترتيب بدون رصيد من النقاط.

اعتذار ربيع ياسين جاء بعد 4 أشهر من قيادته للفريق، حيث أنهى مجلس إدارة نادي أسوان، برئاسة الشافعي صالح، تعاقده مع مدرب منتخب مصر للشباب السابق، لتولي المهمة الفنية لأبناء الجنوب، في مطلع شهر يوليو الماضي.