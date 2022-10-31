شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب يبحث عن أول انتصاراته مع المقاولون فى الدورى أمام فاركو والان مع تفاصيل الخبر
وتحت قيادة شوقي غريب، حصد المقاولون العرب 13 نقطة الموسم الماضي خلال آخر 5 جولات، بعدما تعادل أمام الجونة بـ10 لاعبين، ثم فاز على مصر المقاصة بثلاثية نظيفة، قبل أن يفوز على فاركو بثنائية نظيفة، ثم الفوز على الاتحاد بهدف نظيف، وأخيرا الفوز على المصري بهدفين مقابل هدف وحافظ المقاولون على نظافة شباكه خلال 4 مباريات، لينهي الدوري في المركز العاشر برصيد 38 نقطة.
ويستعد المقاولون العرب لمواجهة فاركو فى السابعة مساءً باستاد عثمان أحمد عثمان ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري العام.
وطالب شوقي غريب، المدير الفني للمقاولون العرب، لاعبي فريقه بضرورة حصد نقاط مباراة فاركو وشدد غريب على أهمية حصد الانتصار الأول للمقاولون في الدوري للخروج من سلسلة التعادلات التي بدأت مع الجولة الأولى في الدوري بالموسم الجاري.
وكان المقاولون العرب قد عاد للتدريبات الأربعاء الماضي بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها اللاعبون، استعدادا لمواجهة فاركو فى الجولة الثالثة من الدوري العام.