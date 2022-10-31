شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب يبحث عن أول انتصاراته مع المقاولون فى الدورى أمام فاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث شوقي غريب، المدير الفني للمقاولون العرب، عن أول انتصاراته فى الموسم الجارى مع ذئاب الجبل، بعدما تعادل فى الجولة الأولى مع غزل المحلة بهدف لمثله، والثانية أمام فيوتشر سلبياً، وذلك خلال مباراة المقاولون وفاركو المرتقبة.

وتحت قيادة شوقي غريب، حصد المقاولون العرب 13 نقطة الموسم الماضي خلال آخر 5 جولات، بعدما تعادل أمام الجونة بـ10 لاعبين، ثم فاز على مصر المقاصة بثلاثية نظيفة، قبل أن يفوز على فاركو بثنائية نظيفة، ثم الفوز على الاتحاد بهدف نظيف، وأخيرا الفوز على المصري بهدفين مقابل هدف وحافظ المقاولون على نظافة شباكه خلال 4 مباريات، لينهي الدوري في المركز العاشر برصيد 38 نقطة.

ويستعد المقاولون العرب لمواجهة فاركو فى السابعة مساءً باستاد عثمان أحمد عثمان ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري العام.