شكرا لقرائتكم خبر عن كيف أعاد محمد عبد المنعم الاتزان لدفاع الأهلى قبل الإصابة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفقد فريق الأهلى، بقيادة السويسرى مارسيل كولر، جهود نجمه محمد عبد المنعم مدافع الفريق لمدة شهر بعدما يجرى عملية جراحية فى الأنف فى غضون الساعات القليلة المقبلة، ويأمل جهاز الأهلى أن يستغل اللاعب فترة توقف الدورى عقب مواجهة الداخلية فى التأهيل من الجراحة ليعود للملاعب بشكل أسرع.

ويناقش كولر مع الدكتور أحمد أبوعبلة طبيب الأهلى موقف وترتيبات الجراحة التى سيخضع لها محمد عبد المنعم لاعب الفريق "فى الأنف" خلال الساعات المقبلة.

وإجمالا.. شارك محمد عبد المنعم مع الأهلى فى 32 مباراة، بإجمالى 2588 دقيقة لعب بكل البطولات، ونجح فى تسجيل ثلاثة أهداف وتلقى ستة كروت صفراء وحصد بطولة وحيدة مع المارد الأحمر هى السوبر المحلى.



وعلى درب المدافعين الكبار سار محمد عبد المنعم، ومنذ الموسم الماضي ظهر مع فريق سموحة بشكل أكثر من مميز، جعله محط اهتمام الأهلي ليعود من جديد إلى البيت الأحمر بعد انتهاء الإعارة، غير أن رغبته فى المشاركة أساسياً جعلته يفضل الخروج من جديد معاراً إلى فيوتشر، ليؤكد جدارته بالمشاركة ويصبح على أعتاب المنتخب الوطني.

محمد عبد المنعم بدأ مسيرته الكروية داخل جدران قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، وبعد تصعيده للفريق الأول، أدرك عبد المنعم أن الحصول على فرصة أساسية في دفاع الأهلي في ظل وجود لاعبين مخضرمين، لن يكون أمراً سهلاً، لذلك فضل عبد المنعم الإعارة إلى سموحة لتتم إعارته في موسم 2019 / 2020، ومع الفريق السكندري بزغ نجمه وتألق، وشارك في 33 مباراة وسجل خلالهم هدفين.

رغم تمسك مسؤولي سموحة باللاعب، إلا أنه بعد انتهاء إعارته فضل العودة إلى النادي الأهلي، ومع رغبته في المشاركة بشكل أساسي قرر عبد المنعم الخروج مجدداً على سبيل الإعارة لينتقل إلى فيوتشر، وخلال مشاركته في 4 مباريات قدم عبد المنعم أداءً أكثر من ممتاز ليعود مجدداً إلى الأهلي لسد الثغرة الدفاعية التي تسببت منذ الموسم الماضي في استقبال المارد الأحمر لكثير من الأهداف.