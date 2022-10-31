شكرا لقرائتكم خبر عن جاريدو يضع برنامج الإسماعيلى التدريبى بعد تحديد موعد مباراتى فيوتشر وفاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي تدريباته الجماعية اليوم، الاثنين، ضمن برنامج الإعداد لاستكمال مشوار الفريق بمنافسات مسابقة الدوري المحلي.

وكان الجهاز الفني للدراويش، بقيادة الإسباني خوان جاريدو، قد وضع برنامج الفريق هذا الأسبوع بعد تحديد موعد مباراتي فيوتشر وفاركو.

ومن المقرر أن يخوض الفريق تدريباته اليوم على ملعبه الرئيسي على فترة واحدة، يعقبها رفع الحمل التدريبي غدا، الثلاثاء، بإقامة التدريبات على فترتين صباحية ومسائية.

وسيؤدي الفريق تدريباته يومى الأربعاء والخميس المقبلين على فترة واحدة ”صباحية” قبل أن يحصل لاعبو الدراويش الجمعة على راحة سلبية من أجل التقاط الأنفاس.

جدير بالذكر أن الدراويش سيواجه فاركو يوم 23 نوفمبر المقبل على ملعب الإسكندرية فى تمام الساعة الخامسة مساءً فى الأسبوع الرابع من عمر المسابقة المحلية، بينما يلاقي فيوتشر فى الجولة الثالثة يوم 12 ديسمبر القادم فى تمام الساعة الخامسة مساءً على ملعبه بالإسماعيلية.