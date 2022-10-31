شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلى.. تدريبات بدنية فى الجيم واجتماع مصغر مع اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى تدريباته صباح اليوم، الاثنين، على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبون لمدة 24 ساعة.

وخاض اللاعبون جانبا من التدريبات البدنية فى الجيم قبل انطلاق المران الجماعي، الذي بدأ باجتماع مصغر للجهاز الفني مع اللاعبين. واحتفل اللاعبون في بداية المران بعيد ميلاد أندريس أندويا مخطط الأحمال.

وأدى اللاعبون بعض تدريبات الكرة المتنوعة فى الملعب، ركز خلالها الجهاز الفني على تنفيذ بعض الفنيات المحددة لكل لاعب.

وأدى رباعي حراسة المرمى محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفي شوبير وحمزة علاء تدريبات بدنية وفنية متنوعة تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس.