شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يحصن ناشئيه من العروض ويمنحهم الأولوية فى الفريق الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتبع النادي المصري سياسة تحصين نجومه بقطاع الناشئين من مغريات الأندية الأخرى، وأنهى مجلس إدارة النادى المصرى، برئاسة كامل أبو علي، إجراءات توقيع عقدى احتراف للثنائي حسام حسن وعمرو عبد الصمد لاعبي فريق المصرى ومنتخب مصر تحت 16 عاما "الفئة العمرية 2006"، ووقع الثنائي عقديهما مع محمد موسى عضو مجلس إدارة النادي المصري والمشرف على قطاع الناشئين بناء على ترشيح من المدير الفني للقطاع الدكتور ميمي عبد الرازق.

وفي ذات السياق، قرر إيهاب جلال، المدير الفني للنادي المصري، منح الفرصة لعدد من ناشئي النادى البورسعيدي للمشاركة مع الفريق الأول فى معسكر القاهرة، وصعد جلال 4 ناشئين للمشاركة فى التدريبات وهم: محمد عبد السلام، وإبراهيم سعيد، مصطفى أيمن، محمد شداد.

وينتظم المصري، بقيادة إيهاب جلال، فى معسكر مغلق يستمر لنحو أسبوعين بأحد فنادق القاهرة، ويسعى الجهاز الفني بقيادة ايهاب جلال لاستغلالها لإقامة عدد من المباريات الودية خلال فترة التوقف.

ومنح إيهاب جلال المدير الفني للنادي المصري، لاعبي الفريق، راحة سلبية لمدة 3 أيام ساعة وذلك بعد الفوز على إنبي في مباراة الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري العام، والتي جمعت الفريقين على استاد برج العرب بالأسكندرية وانتهت بفوز المصري بهدفين نظيفين.

ومن المقرر أن يعود المصري إلى التدريبات الأربعاء المقبل، حيث يضع الجهاز الفني للمصري خطة الفترة المقبلة والتي تشهد توقف مباريات الدوري العام حتى 18 نوفمبر.