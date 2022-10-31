تدريبات بدنية لديانج ورامى ربيعة فى الجيم بمران الأهلى

القاهرة - سامية سيد - خاض الثنائي أليو ديانج ورامي ربيعة لاعبا النادى الأهلى تدريبات بدنية في الجيم، وأعقبها الجري حول الملعب، وذلك على هامش المران الجماعى فى إطار البرنامج التأهيلي المحدد لكل منهما.

وفاز الأهلي في آخر مبارياته على الزمالك بهدفين دون رد وتوج بلقب السوبر المصري في المباراة التى جمعت الفريقين مساء الجمعة الماضى.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الداخلية في إطار منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصرى والمحدد لها الأربعاء المقبل.

من جانبه، وجه مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي رسائل تحذير للاعبيه بعد التتويج بكأس السوبر بالفوز على الزمالك بهدفين دون رد على ملعب هزاع بن زايد بالإمارات.

وطالب كولر لاعبيه بضرورة غلق صفحة التتويج بالسوبر والاكتفاء بالأفراح التي أعقبت المباراة، من أجل فتح ملف الدوري وبدء التحضير لمواجهة الداخلية بالجولة الثالثة للمسابقة.

وحذر كولر لاعبيه من الإفراط في الفرحة لأن الفريق ينتظره عمل مكثف لتطوير جوانب عديدة في الأداء مشدداً على لاعبيه ضرورة تحقيق الفوز على الداخلية لتحقيق الانتصار الثالث على التوالي بالدوري من أجل السير قدما نحو استعادة لقب الدوري الغائب عن القلعة الحمراء فى آخر موسمين، وشدد مارسيل كولر على طي صفحة الزمالك، لاقتناعه التام أن المباراة القادمة هي الأهم في مسيرة الفريق.