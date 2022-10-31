شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يبحث عن الفوز الثانى على ذئاب الجبل بالدورى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق فاركو ضيفًا على المقاولون العرب، فى السابعة مساء اليوم الاثنين، باستاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر، ضمن لقاءات الأسبوع الثالث من مسابقة دوري رابطة الأندية المصرية المحترفة.

ويدخل فاركو اللقاء برصيد 4 نقاط، منتشيًا بانتصاره الأول بالدورى الجولة الماضية على حرس الحدود بهدف دون رد أحرزه مهاجمه أحمد شريف، بعد تعادله الجولة الأولى مع البنك الأهلي بملعب الأخير 1/1، بينما يمتلك المقاولون العرب نقطتين من تعادلين مع غزل المحلة 1/1 وفيوتشر 0/0 .

ويقود فاركو فنيًا المدرب البرتغالي نونو ألميدا، بينما المقاولون العرب يقوده فنيًا شوقي غريب.

والتقى الفريقان مرتين بمسابقة الدوري الممتاز الموسم الماضي وفاز كل فريق بمباراة.

تاريخ مواجهات الفريقين:

- موسم 2021/2022:

الدور الأول : فوز فاركو 1/0، بهدف من توقيع شكري نجيب، بستاد الإسكندرية

الدور الثاني : فوز المقاولون العرب 2/0 ، عن طريق جون أوكولي وممادو نياس، بستاد المقاولون العرب