بيكيه وراموس ضمن القائمة الأولية لإسبانيا استعدادًا لكأس العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن لويس إنريكي، مدرب منتخب إسبانيا، اختار جيرارد بيكيه، وسيرجيو راموس، مدافعي برشلونة وباريس سان جيرمان على الترتيب، ضمن القائمة الأولية لفريق الماتادور استعدادًا لبطولة كأس العالم 2022 التي تقام في قطر نوفمبر المقبل.

وذكرت صحيفة "ماركا" اليوم الإثنين أن بيكيه وراموس دخلا قائمة أولية مكونة من 55 اسمًا لمنتخب إسبانيا قبل كأس العالم، لكن الاتحاد الإسباني لم يعلن القائمة بشكل رسمي لوسائل الإعلام.

وكان بيكيه أعلن في 2018 بعد كأس العالم في روسيا اعتزاله اللعب الدولي، لكن "ماركا" شددت على أن المدافع المخضرم يستهدف المشاركة في مونديال قطر.

بينما لم يظهر راموس مع منتخب إسبانيا منذ مارس 2021، وقت أن كان لاعبًا في ريال مدريد.

وأوضحت الصحيفة أنه من غير المتوقع أن يدخل بيكيه أو راموس القائمة النهائية، إذ يمنح إنريكي الأولوية لكل من إيمريك لابورت، وإنياجو مارتينيز، وباو توريس، وإريك جارسيا، ودييجو يورينتي، وجويلامون في قلب الدفاع.

ومن المقرر أن يعلن إنريكي عن القائمة النهائية التي ستخوض النهائيات، والمكونة من 25 أو 26 لاعبًا، يوم 11 نوفمبر المقبل.

ويلعب منتخب إسبانيا في كأس العالم ضمن المجموعة الخامسة التي تضم إلى جانبه منتخبات ألمانيا، وكوستاريكا، واليابان.