عبدالحميد بسيوني: أرى نفسي الأفضل بين مدربي جيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

يرى عبدالحميد بسيوني، المدرب السابق لفرق سموحة وطلائع الجيش وغزل المحلة وحرس الحدود، أنه أفضل مدربي جيله، لكنه لا يحصل على التقدير الذي يستحقه.

ورحل بسيوني عن سموحة بنهاية الموسم الماضي من الدوري المصري، بعدما قاد الفريق السكندري لاحتلال المركز السادس.

وقال بسيوني، في تصريحات لقناة "صدى البلد"، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، "تم إعدادي كي أكون كادرًا تدريبيًا كبيرًا للمنتخب وليس للأندية".

وتابع "أتفوق على أي مدرب بالأرقام، وعملت في أصعب الظروف مع طلائع الجيش، وسموحة، والمحلة، وحرس الحدود، ورغم ذلك حققت أفضل نتائج ممكنة".

وأضاف "أنا رقم 1 بين مدربي جيلي، هكذا أرى نفسي، ولو أحصل على التقدير الذي أستحقه، في المقابل مدربون آخرون يحصلون على التقدير رغم أنهم لم يحققوا إنجازات".

واختتم تصريحاته في هذا الصدد بقوله "حققت نتائج مميزة مع الفرق التي دربتها، حيث حصلت على بطولة السوبر أمام الأهلي، ووصلت لنصف نهائي كأس مصر مرتين قبل أن أترك منصبي في كل مرة".