الزمالك 30 مليون والأهلي مليار .. مرتضى منصور: لا توجد عدالة في توزيع عقود الرعاية

الشارقة - اميمة ياسر - أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن مجلس إدارة ناديه يرفض بشكل قاطع أن تمنحهم الشركة الراعية 30 مليون جنيه للقلعة البيضاء.

وقال منصور في تصريحات لقناته الرسمية عبر "يوتيوب":" مجلس الإدارة رافض بشكل قاطع ان الشركة الراعية تعطينا 30 مليون جنيه وتمنح الأهلي أكثر من مليار في الموسم ولو وافقنا نكون قد فرطنا في حقوق النادي".

وأضاف: " نرفض ما تقوم به الشركة الراعية، لأن الزمالك بطل الدوري والكأس في أخر موسمين، هناك شيء غير طبيعي ولا توجد عدالة".

وتابع: "بطل الدوري والكأس آخر موسمين والذي يملك جماهير بالملايين يحصل على 30 مليون جنيه في الموسم يخصم منه 20 % من الشركة الراعية وبعد ذلك يخصم 12 % ضريبة مضافة وبعد ذلك يخصم 5 % للنقابات الرياضبة، كيف انفق بعد ذلك على اللاعبين؟".

وأكمل:" أليس هذا دونجا لاعب الزمالك والذي تعرض للإصابة عندك، ومحمود الونش أيضا عاد للزمالك بعدما اصيب في معكسر المنتخب، رغم ذلك اسمح للمنتخبات بالحصول على لاعبين من الزمالك وفي جميع الألعاب، ففي النهاية ماذا تمنحني أنت؟ ".

وانتقل رئيس الزمالك للحديث عن كواليس اجتماعه مع وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، لافتا أن الاجتماع استمر من الساعة 2 ونصف وحتى الساعة الرابعة.

واستطرد:" تحدثت مع وزير الرياضة عن كل الأمور الخاصة التي تعرض لها النادي، ويوم الخميس سأكشف عبر قناة الزمالك القرار النهائي بشأن الأزمات التي نتعرض لها عمدًا".

وأوضح : "ممدوح عباس لا يُحاسب، قدمنا ما يثبت أنه قام بصرف هذه الأموال 4 مرات، ورغم ذلك لم يرفع الحجز عن النادي حتى الآن، اتحدى لو كنت قد قدمت مستندا مزورًا، أنا جاهز للسجن في هذه الحالة، لكن كلها مستندات سليمة وأيضا تقرير من الجهاز المركزي للمحاسبات".

وأشار: "النادي يواجه أزمة كبيرة لأن هناك شخص يستيقط من النوم كل دوره "يعكنن" على ملايين من جماهير الزمالك".

وأتم :" حزين واتعرض لحرب من هنا ومن هناك ولا نزال واقفين على أقدامنا ونتحمل من أجل جماهير الزمالك، لكن هذا فوق تحمل أي بشر، والجميع يقف ويشاهد".