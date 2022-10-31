شكرا لقرائتكم خبر عن 12 ميدالية حصاد الكاراتيه فى بطولة العالم بتركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت منافسات بطولة العالم للكاراتيه والتي أقيمت بتركيا في الفترة من 24 إلى 30 أكتوبر الجارى، بمشاركة المنتخبات المصرية.

وحققت البعثة المصرية المركز الثالث في الترتيب العام للدول المشاركة في البطولة ، برصيد 12 ميدالية متنوعة ، مقسمة إلى 4 ذهبيات و فضيتان ، بالإضافة إلى 6 برونزيات .

حقق الذهبيات كل من جنة على ، و فاطمة سرور ، و عبد الله على ، بالإضافة على محمد أشرف ، وفيما يخص الفضيات فتحققت عن طريق رحمة طلبة ، و فريق الكاتا جماعى .

وتوج بالبرونزيات كل من جنى خميس، ونورهان سلامة، وكريم أحمد، وياسين سعد، ويوسف هانى بالإضافة إلى محمد صلاح.

قائمة اللاعبين فى البطولة ضمت كلا من: مريم أحمد ، جنا وليد ، جنا حازم ، ملك ناجى ، زين الدين محمد ، عبد الله على ، محمد اشرف ، كريم محمد مصطفى ، ياسين أحمد عادل ، عمر أحمد إسماعيل ، جنى خميس ، جنة محمود ، اية أبراهيم ، فاطمة عبد الناصر ، رحمة محمد ، محمود محمد ، ياسين فرحات ، أحمد سامح .

ورأس البعثة محمد الدهراوى رئيس الاتحاد ورافقهم سيد نصر نائب رئيس الاتحاد ومحمد الحسينى وعصام عبد الرؤوف أعضاء مجلس الإدارة بالإضافة إلى مراد عاصم رئيس جهاز المنتخبات وخالد عبد الستار المدير التنفيذى للاتحاد.