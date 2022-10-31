شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يطالب نجوم الأهلى بعدم الإفراط بفرحة "السوبر" للتركيز فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي رسائل تحذير للاعبيه بعد التتويج بكأس السوبر بالفوز على الزمالك بهدفين دون رد على ملعب هزاع بن زايد بالإمارات.

وطالب كولر لاعبيه بضرورة غلق صفحة التتويج بالسوبر والاكتفاء بالأفراح التي أعقبت المباراة، من أجل فتح ملف الدوري وبدء التحضير لمواجهة الداخلية بالجولة الثالثة للمسابقة.

وحذر كولر لاعبيه من الإفراط في الفرحة لأن الفريق ينتظره عمل مكثف لتطوير جوانب عديدة في الأداء مشدداً على لاعبيه ضرورة تحقيق الفوز على الداخلية لتحقيق الانتصار الثالث على التوالي بالدوري من أجل السير قدما نحو استعادة لقب الدوري الغائب عن القلعة الحمراء فى آخر موسمين، وشدد مارسيل كولر على طي صفحة الزمالك، لاقتناعه التام أن المباراة القادمة هي الأهم في مسيرة الفريق.

ويستأنف فريق الأهلى، بقيادة السويسرى مارسيل كولر، تدريباته اليوم على ملعب التتش بعدما حصل اللاعبون على راحة لمدة 24 ساعة عقب التتويج ببطولة السوبر المحلى.