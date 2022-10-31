شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائى المصرى يغادران إلى بيروت لقضاء إجازة التوقف قبل استئناف التدريبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه مروان حمدى وعمرو طارق، لاعبا النادى المصرى، إلى بيروت مستغلين فرصة توقف مباريات الدورى العام وحصول لاعبى الفريق على راحة لمدة 3 أيام، للاستمتاع بالإجازة قبل استئناف التدريبات والدخول فى معسكر مغلق مع المصرى.

من جهته أنهى محمود جابر، المدير الإداري للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، الاتفاق على إقامة ثلاث مباريات ودية خلال معسكر الفريق المغلق والذى يبدأ الأربعاء المقبل بالقاهرة ويستمر لنحو أسبوعين.

ويلتقي المصري الاثنين السابع من نوفمبر المقبل مع فريق الداخلية، فيما يلتقي الأحد الثالث عشر من نوفمبر مع فريق حرس الحدود، وذلك قبل يوم واحد من مباراة الفريق أمام سيراميكا.

ويجٌري محمود جابر اتصالاته حاليًا مع عدد من مسئولي الأندية للترتيب لإقامة مباراة رابعة الأحد الموافق السادس من نوفمبر أيضًا.