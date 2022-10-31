شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله سيسيه: أتمنى التوفيق للمصرى فى الدورى لكن الأمر ليس سهلاً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه عبد الله سيسيه، لاعب المصري السابق، رسالة دعم للفريق الأخضر عبر المركز الإعلامي للنادى، وقال سيسيه فى فيديو نشره المصرى على حسابه الرسمي بفيس بوك، "صورت هذا الفيديو لدعم النادي المصري، الذى منحني الفرصة لأبدأ مشوارى فى مصر، المصري نادٍ رائع والجميع فيه عاملونى بشكل جيد، وجماهيره أيضاً، ويسعدني أن يعود كامل أبو على لرئاسة النادى".

وأضاف سيسيه، "أشكر مشجعى المصرى، أتمنى لهم التوفيق فى الدوري وأعلم أن الأمر لن يكون سهلاً، ولكن مع مجلس الإدارة الحالى فالدوافع كبيرة والمشجعين سيكونون خلف الفريق لتحقيق الانتصارات".

وينتظم المصري، بقيادة إيهاب جلال، فى معسكر مغلق الأربعاء المقبل، يستمر لنحو أسبوعين بأحد فنادق القاهرة، ويسعى الجهاز الفني بقيادة ايهاب جلال لاستغلالها لإقامة عدد من المباريات الودية خلال فترة التوقف.

ومنح إيهاب جلال، المدير الفني للنادي المصري، لاعبي الفريق، راحة سلبية لمدة 3 أيام ساعة وذلك بعد الفوز على إنبي في مباراة الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري العام، والتي جمعت الفريقين على استاد برج العرب بالأسكندرية وانتهت بفوز المصري بهدفين نظيفين.

ومن المقرر أن يعود المصري إلى التدريبات الأربعاء المقبل، حيث يضع الجهاز الفني للمصري خطة الفترة المقبلة والتي تشهد توقف مباريات الدوري العام حتى 18 نوفمبر.