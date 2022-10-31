شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور .. فاطمة عمر الرباعة الذهبية فى رفع الأثقال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد فاطمة عمر لاعبة منتخب رفع الأثقال البارالمبى المرأة الذهبية فى عالم اللعبة لما حققته من تاريخ حفر اسمها بالذهب، خاصة أنها تمتلك إرادة دائما تقودها إلى منصات التتويج.

وتوجت فاطمة عمر لاعبة المنتخب الوطني لرفع الأثقال البارالمبي مؤخرا بثمان ميداليات ذهبية في وزن 67 كجم، خلال مشاركتها ببطولة أفريقيا المفتوحة لرفع الأثقال الباراليمبي والتي تستضيفها مصر في الفترة من 27 إلى 31 أكتوبر الجاري بصالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر وتنظمها اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى.

وحلت فاطمة في المركز الأول بعد رفع 123 كجم، تليها اللاعبة النيجيرية لوسي ايجيك برفع وزن 122 كجم ثم المصرية جيهان عبد العزيز غريب بعدما رفعت وزن 107 كجم.

تمتلك الرباعة فاطمة عمر إرادة حديدية فى التغلب عل الصعاب من أجل الوصول إلى منصات التتويج، ورفع علم بلدها عاليا فى المحافل الدولية.

وتُعد فاطمة عمر، لاعبة منتخب رفع الأثقال البارالمبى، هى المرأة الوحيدة على مستوى العالم التى حصلت على 6 ميداليات أولمبية على التوالي، في إنجاز لم يسبقها إليه أحد.

ميداليات اللاعبة مقسمة إلى 4 ذهبيات وفضيتين على التوالى، وتوجت فاطمة عمر بالميداليات الذهبية في الدورات الأولمبية في سيدني 2000 وأثينا 2004 وبكين 2008 ولندن 2012، وواحدة فضية في البرازيل بأولمبياد ريو دى جانيرو 2016 وفضية طوكيو الأخيرة.

ويرصد الخليج 365 لقطات للاعبة فاطمة عمر بالصور التالية: