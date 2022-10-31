شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب جدول مجموعة بحرى والإسكندرية قبل مباريات اليوم.. المنصورة متصدرا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يعتلى فريق المنصورة، بقيادة أحمد سارى، صدارة ترتيب مجموعة بحرى والإسكندرية، متفوقا على الأوليمبى وأبو قير للأسمدة بنقطة واحدة، بعد مرور 3 جولات منافسات مجموعة بحرى بالقسم الثانى.
ترتيب مجموعة بحرى والإسكندرية قبل مباريات اليوم:
1 المنصورة 7 نقاط
2 الأوليمبى 6 نقاط
3 أبو قير للأسمدة 6 نقاط
4 المجد 6 نقاط
5 طنطا 5 نقاط
6 دكرنس 5 نقاط
7 سبورتنج 5 نقاط
8 بلدية المحلة 4 نقاط
9 بروكسى 4 نقاط
10 هلال الضبعة 4 نقاط
11 كفر الشيخ 3 نقاط
12 جمهورية شبين نقطتين
13 اتحاد نبروه نقطتين
14 الحمام نقطتين
15 بايونيرز نقطتين
16 المصرى بالسلوم بدون نقاط
مباريات اليوم فى الجولة الرابعة من مجموعة بحرى..
بروكسى × الهلال بالضبعة
المجد السكندرى × دكرنس
نبروه × طنطا
جمهورية شبين × كفر الشيخ
المصرى بالسلوم × سبورتنج
بلدية المحلة × الأوليمبى
المنصورة × بايونيرز
الحمام × أبو قير للأسمدة