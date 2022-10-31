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ترتيب جدول مجموعة بحرى والإسكندرية قبل مباريات اليوم.. المنصورة متصدرا

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القاهرة - سامية سيد - يعتلى فريق المنصورة، بقيادة أحمد سارى، صدارة ترتيب مجموعة بحرى والإسكندرية، متفوقا على الأوليمبى وأبو قير للأسمدة بنقطة واحدة، بعد مرور 3 جولات منافسات مجموعة بحرى بالقسم الثانى.

 

ترتيب مجموعة بحرى والإسكندرية قبل مباريات اليوم:

1 المنصورة 7 نقاط

2 الأوليمبى 6 نقاط

3 أبو قير للأسمدة 6 نقاط

4 المجد 6 نقاط

5 طنطا 5 نقاط

6 دكرنس 5 نقاط

7 سبورتنج 5 نقاط

8 بلدية المحلة 4 نقاط

9 بروكسى 4 نقاط

10 هلال الضبعة 4 نقاط

11 كفر الشيخ 3 نقاط

12 جمهورية شبين نقطتين

13 اتحاد نبروه نقطتين

14 الحمام نقطتين

15 بايونيرز نقطتين

16 المصرى بالسلوم بدون نقاط

 

مباريات اليوم فى الجولة الرابعة من مجموعة بحرى..

بروكسى × الهلال بالضبعة

المجد السكندرى × دكرنس

نبروه × طنطا

جمهورية شبين × كفر الشيخ

المصرى بالسلوم × سبورتنج

بلدية المحلة × الأوليمبى

المنصورة × بايونيرز

الحمام × أبو قير للأسمدة

 

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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