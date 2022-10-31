شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب جدول مجموعة بحرى والإسكندرية قبل مباريات اليوم.. المنصورة متصدرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتلى فريق المنصورة، بقيادة أحمد سارى، صدارة ترتيب مجموعة بحرى والإسكندرية، متفوقا على الأوليمبى وأبو قير للأسمدة بنقطة واحدة، بعد مرور 3 جولات منافسات مجموعة بحرى بالقسم الثانى. ترتيب مجموعة بحرى والإسكندرية قبل مباريات اليوم: 1 المنصورة 7 نقاط 2 الأوليمبى 6 نقاط 3 أبو قير للأسمدة 6 نقاط 4 المجد 6 نقاط 5 طنطا 5 نقاط 6 دكرنس 5 نقاط 7 سبورتنج 5 نقاط 8 بلدية المحلة 4 نقاط 9 بروكسى 4 نقاط 10 هلال الضبعة 4 نقاط 11 كفر الشيخ 3 نقاط 12 جمهورية شبين نقطتين 13 اتحاد نبروه نقطتين 14 الحمام نقطتين 15 بايونيرز نقطتين 16 المصرى بالسلوم بدون نقاط مباريات اليوم فى الجولة الرابعة من مجموعة بحرى.. بروكسى × الهلال بالضبعة المجد السكندرى × دكرنس نبروه × طنطا جمهورية شبين × كفر الشيخ المصرى بالسلوم × سبورتنج بلدية المحلة × الأوليمبى المنصورة × بايونيرز الحمام × أبو قير للأسمدة