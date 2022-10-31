شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مدة غياب محمد عبد المنعم عن الأهلى بسبب جراحة الأنف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفقد فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر جهود نجمه محمد عبد المنعم مدافع الفريق لمدة شهر بعدما يجرى عملية جراحية فى الأنف، فى غضون الساعات القليلة المقبلة، ويأمل جهاز الأهلى أن يستغل اللاعب فترة توقف الدوري عقب مواجهة الداخلية فى التأهيل من الجراحة ليعود للملاعب بشكل أسرع.

ويناقش كولر مع الدكتور أحمد أبوعبلة طبيب الأهلى موقف وترتيبات الجراحة التى سيخضع لها محمد عبد المنعم لاعب الفريق "فى الأنف" خلال الساعات المقبلة.

ويبحث كولر مع أبوعبلة موعد الجراحة وغيرها من الترتيبات التى تتعلق بمشاركة اللاعب في التدريبات والمباريات بعد هذه الجراحة.

فى هذا الشأن، قال الدكتور أحمد أبوعبلة، إنه يجرى الترتيبات اللازمة تمهيداً لخضوع محمد عبد المنعم لجراحة فى الأنف بعدما تعرض لكسر تسبب فى اعوجاج بعظمة الأنف.

ونجح الأهلي فى تحقيق لقب كأس السوبر للمرة 12 في تاريخه، بعدما حسم المباراة بهدفين دون رد، سجلهما برونو سافيو وكريم فؤاد، ليعزز رقمه القياسي كأكثر نادٍ يُتوج بلقب البطولة.