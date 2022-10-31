شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعيد أوكا يطير إلى أنجولا للحاق ببعثة فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادرأحمد سعيد أوكا، مدرب فريق فيوتشر، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، مطار القاهرة الدولي متوجهاً إلى أنجولا، للحاق ببعثة فيوتشر قبل مواجهة أول أغسطس فى ذهاب دور الـ 32 التكميلي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان أوكا قد تخلف عن السفر مع البعثة لتكليفه من علي ماهر مدرب الفريق بمهمة الإشراف على مران المستبعدين من السفر إلى أنجولا، قبل أن يطير اليوم للحاق بالبعثة.

ويستعد فريق فيوتشر لخوض مواجهة قوية عندما يحل ضيفاً على أول أغسطس الأنجولى ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 التكميلى ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وتقام مباراة فيوتشر وأول أغسطس فى الخامسة مساء الأربعاء المقبل بأنجولا، فى ذهاب دور الـ 32 التكميلي.

وكشف عبد الظاهر السقا، المدير الرياضي لنادي فيوتشر، موقف علي ماهر مدرب الفريق من المواجهة المرتقبة مع أول أغسطس في الكونفدرالية، وقال السقا في تصريحات لليوم السابع، أن علي ماهر لم ينهي حتى الآن اجراءات الرخصة التدريبية A ،مضيفا أن جهود النادي مستمرة لانهائها في أسرع وقت لأن وجوده داخل الملعب سيفرق بشكل كبير مع الفريق.