شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: كولر حصل على راتب شهر مكافأة الفوز بالسوبر.. و60 ألف جنيه لكل لاعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير أن السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلى، حصل على راتب شهر مكافأة بعد تتويج المارد الأحمر بالسوبر المحلى على حساب الزمالك.

وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "كولر يتقاضى 160 ألف يورو كراتب شهرى من الأهلى، وينص عقده على الحصول على راتب شهر حال التتويج بأى بطولة محلية، بجانب الحصول على راتب ثلاثة أشهر حال التتويج بدورى أبطال أفريقيا".

وأضاف شوبير، "كولر حصل على راتب شهر مكافأة بعد التتويج بالسوبر، كما حصل كل لاعب على 60 ألف جنيه، وفقاً للائحة، وهناك اجتماع لمجلس إدارة الأهلى فى الأيام المقبلة لتعديل اللائحة وزيادة المكافآت للاعبين".

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت مطار القاهرة ظهر السبت الماضى بعد الفوز بكأس السوبر المصري على حساب الزمالك بهدفين دون مقابل فى المباراة التى جمعت بين الفريقين مساء على ملعب هزاع بن زايد بدولة الإمارات.

ونجح الأهلي فى تحقيق لقب كأس السوبر للمرة 12 في تاريخه، بعدما حسم المباراة بهدفين دون رد، سجلهما برونو سافيو وكريم فؤاد، ليعزز رقمه القياسي كأكثر نادٍ يُتوج بلقب البطولة.