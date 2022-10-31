شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبدأ رحلة البحث عن مدافع لتدعيم صفوفه فى يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مسئولو نادى الزمالك، رحلة البحث المبكر عن لاعب مميز في خط الدفاع من أجل الدخول في مفاوضات جادة مع ناديه للتعاقد مع في فترة الانتقالات الشتوية بشهر يناير المقبل، لتدعيم الخط الخلفى للفارس الأبيض، خاصة بعدما تعرض محمود الونش للإصابة بقطع في وتر العضلة الخلفية، وأكدت إدارة الكرة أن "الونش" يحتاج التدخل الجراحي، وسيغيب عن الفريق لفترة تتراوح ما بين أربعة إلى ستة أشهر قبل العودة إلى التدريبات وسيخضع للعملية الجراحية خارج مصر.

وأبرم الزمالك 10 صفقات في الميركاتو الصيفى الماضى، وبعد أن تم الانتهاء من موسم الانتقالات تعرض الونش للإصابة التي أدت لإعادة النظر في تدعيم خط الدفاع، خاصة بعدما رحل محمود علاء لنادى الاتحاد السكندرى على سبيل الإعارة، وترغب إدارة القلعة البيضاء في البحث عن مدافع مميز يتم التعاقد معه لتعويض النقص العددى، خاصة أن إدارة الكرة وضعت محمد عبد السلام، مدافع الفريق، المتواجد في قائمة الانتظار كخيار أخير في حالة عدم التمكن من التعاقد مع مدافع صاحب خبرات لتعويض الونش.

ووضعت إدارة الكرة بعض أسماء المدافعين تحت المراقبة في الفترة الحالية لتحليل أدائهم ومستواهم قبل الاستقرار على أحدهم للدخول في مفاوضات مع ناديه وحسم الصفقة بشكل رسمي، بعد أن يتم عرضها على البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفني.