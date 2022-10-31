شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يستدرج فاركو بحثًا عن الانتصار الأول فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستدرج فريق المقاولون العرب، تحت القيادة الفنية لشوقي غريب، نظيره فاركو الذى يقود المدرب البرتغالي نونو ألميدا، فى مواجهة صعبة على الفريقين تنطلق أحداثها فى السابعة مساء اليوم، الاثنين، باستاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر.

ويحتل المقاولون المركز الـ12 فى جدول الترتيب برصيد نقطتين، بعدما تعادل فى أول جولتين بالدوري، حيث تعادل إيجابيا بهدف لمثله فى اللقاء الأول أمام غزل المحلة، قبل أن يتعادل سلبيا في ثاني المباريات أمام فيوتشر.

فيما نجح فاركو فى تحقيق 4 نقاط من جولتين، يحتل بها المركز السادس على جدول الترتيب، بمسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم، بالتعادل في المباراة الأولى خارج ملعبه مع البنك الأهلي 1-1، ثم الفوز على حرس الحدود 1-0.

وعكف الجهاز الفني لفريق المقاولون العرب، بقيادة شوقي غريب، على مراجعة مباراة فاركو وحرس الحدود التي جمعت الفريقين قبل ايام بالدوري العام، وانتهت بفوز فاركو بهدف نظيف، وذلك لتحديد نقاط القوة والضعف لدى الفريق البرتقالي قبل المباراة المرتقبة بين الفريقين.

وحرص البرتغالي نونو ألميدا، المدير الفني للفريق الأول بنادي فاركو، عقب الفوز على حرس الحدود الأربعاء الماضي، على تجهيز برنامج استشفاء للاعبيه لمدة يومين، للتغلب على الإجهاد، نظرًا لضيق الوقت قبل مواجهة المقاولون العرب اليوم بالدوري.