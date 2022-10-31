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تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين بالمواعيد والقنوات الناقلة

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محمد اسماعيل - القاهرة - يشهد اليوم الإثنين إقامة عدة مباريات في مختلف المسابقات، من بينها مواجهتين في دوري we المصري.

وتُستكمل مباريات الجولة الثالثة من ، التي بدأت السبت الماضي، بمباراتين اليوم الإثنين بين الاتحاد وطلائع الجيش، والمقاولون العرب أمام فاركو.

وفيما يلي نستعرض جدول مباريات اليوم الإثنين بالمواعيد والقنوات الناقلة

الدوري المصري

الاتحاد × طلائع الجيش - 5 مساء - أون تايم سبورتس 2

المقاولون العرب × فاركو - 7 مساء - أون تايم سبورتس 1

هيلاس فيرونا × روما - 7.30 مساء - تطبيق "Starzplay"

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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