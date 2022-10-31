تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين بالمواعيد والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - يشهد اليوم الإثنين إقامة عدة مباريات في مختلف المسابقات، من بينها مواجهتين في دوري we المصري.

وتُستكمل مباريات الجولة الثالثة من الدوري المصري، التي بدأت السبت الماضي، بمباراتين اليوم الإثنين بين الاتحاد وطلائع الجيش، والمقاولون العرب أمام فاركو.

وفيما يلي نستعرض جدول مباريات اليوم الإثنين بالمواعيد والقنوات الناقلة

الدوري المصري

الاتحاد × طلائع الجيش - 5 مساء - أون تايم سبورتس 2

المقاولون العرب × فاركو - 7 مساء - أون تايم سبورتس 1

الدوري الإيطالي

هيلاس فيرونا × روما - 7.30 مساء - تطبيق "Starzplay"