شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يعتمد على الوديات فى فترة التوقف لتحقيق الانسجام بين اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني للنادي المصري، بقيادة إيهاب جلال، استغلال فترة التوقف بالدوري العام في الدخول فى معسكر مغلق يتخلله عدد من المباريات الودية، وذلك لتحقيق أعلى مستوى من الانسجام بين اللاعبين، خاصة أن مباريات الدوري العام أثبتت حاجة الفريق لفترة أطول من الإعداد لتحقيق التفاهم المطلوب على أرض الملعب.

ومن المقرر أن يحصل لاعبو المصري على راحة قبل انطلاق المعسكر الذي سيمتد لأكثر من شهر، نظراً لتوقف المباريات حتى ديسمبر المقبل بالدوري العام، حيث يعود المصري إلى المباريات الرسمية بعد نحو 42 يوماً وبالتحديد يوم 11 ديسمبر المقبل بمواجهة أمام طلائع الجيش.

من جانبه، علق ياسر يحيى عضو مجلس إدارة النادي المصري، على الفوز الثمين الذي حققه فريقه على حساب إنبي في الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري العام بهدفين نظيفين، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين مساء السبت، على استاد برج العرب بالأسكندرية.

وقال ياسر يحيى، نعد جماهيرنا بأن القادم سيكون أفضل، لدينا فترة توقف سنعالج فيها مستوى الفريق، لدينا ثقة في الجهاز الفني وإيهاب جلال واللاعبين، حافظنا على القوام الأساسي ودعمنا بأفضل العناصر الموجودة بالدوري، ونحتاج فقط إلى مساندة ودعم الجماهير.

وحصد النادي المصري أول انتصاراته في الموسم الجاري، بعد الفوز على إنبي بهدفين نظيفين، في الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري العام، حيث أحرز هدفي المصري كل من، مروان حمدي والجزائري عبد الرحيم دغموم.

واستهل النادي المصري مشواره بالدوري العام بالهزيمة أمام سيراميكا في الجولة الأولى بثلاثية نظيفة، ثم التعادل سلبياً مع بيراميدز في الجولة الثانية، وأخيراً الفوز على إنبي بهدفين نظيفين في الجولة الثالثة.