موعد مباراة فيوتشر وأول أغسطس فى ذهاب دور الـ32 التكميلي بالكونفدرالية

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القاهرة - سامية سيد - يواصل فريق فيوتشر تدريباته بأنجولا استعدادا لخوض مواجهة قوية عندما يحل ضيفاً على أول أغسطس الأنجولى ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 التكميلى ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة فيوتشر وأول أغسطستقام مباراة فيوتشر وأول أغسطس فى الخامسة مساء الأربعاء المقبل بأنجولا فى ذهاب دور الـ 32 التكميلي. موقف علي ماهر من مباراة فيوتشر وأول أغسطسكشف عبد الظاهر السقا، المدير الرياضي لنادي فيوتشر، موقف علي ماهر مدرب الفريق من المواجهة المرتقبة مع أول أغسطس فى الكونفدرالية، وقال السقا في تصريحات لليوم السابع، إن علي ماهر لم ينه، حتى الآن، إجراءات الرخصة التدريبية A ، موضحا أن جهود النادي مستمرة لإنهائها فى أسرع وقت لأن وجوده داخل الملعب سيفرق بشكل كبير مع الفريق. جاهزية لاعبي فيوتشر للقاءوتأكدت جاهزية جميع اللاعبين للمباراة المرتقبة، بعد تعافي أحمد عاطف مهاجم الفريق من الإصابة التي لحقت به مؤخرا وأبعدته عن مباراة المقاولون العرب قي الدوري، وكانت بعثة فيوتشر قد توجهت إلى أنجولا فجر الجمعة الماضي، و يطمح فيوتشر إلى مواصلة عروضه القوية بالبطولة فى أول ظهور أفريقى له ببطولات الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف". مشوار فيوتشر بالكونفدراليةكان فيوتشر قد تأهل إلى هذا الدور بعد الفوز على بول الأوغندى فى دور الـ64 بهدف نظيف فى مجموع مباراتي الذهاب والإياب، ثم الفوز على كالون السيراليونى بسداسية نظيفة فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب. مشوار فيوتشر في الدوريفيوتشر نجح فى انتزاع أول ثلاث نقاط له فى الدورى العام، بعد الفوز فى الجولة الأولى على حرس الحدود بهدفين نظيفين، فى اللقاء الذى أقيم على استاد المكس بالإسكندرية، بينما تعادل مع المقاولون العرب سلبياً فى الجولة الثانية والتى أقيمت على استاد السلام.