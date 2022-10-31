شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستأنف تدريباته اليوم استعداداً لمواجهة الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف الأهلى، بقيادة السويسرى مارسيل كولر، تدريباته اليوم على ملعب التتش بعدما حصل اللاعبون على راحة لمدة 24 ساعة عقب التتويج ببطولة السوبر المحلى.

ويستعد الأهلى لمواجهة الداخلية فى الخامسة عصر الأربعاء المقبل باستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

وطلب كولر من لاعبيه التركيز فى مباراة الداخلية المقبلة، مؤكدا أن المباريات التي تأتي بعد لقاءات قوية وتتويج دائماً ما تكون صعبة وقد يفقد خلالها اللاعبون التركيز.

وأوضح المدرب السويسري للاعبي الأهلي، أن التركيز مطلوب فى جميع المباريات وبنفس الدرجة، مشددا على ضرورة حسم النقاط الثلاثة في مباراة الداخلية للحفاظ على مسيرة الأنتصارات المحلية.

ويلتقي الأهلي مع الداخلية في الخامسة مساء الأربعاء المقبل في الجولة الثالثة لبطولة الدوري بإستاد السويس الجديد وهي المباراة التي يرغب فيها الأهلي لتحقيق الفوز الثالث في مسابقة الدوري بعدما فاز في الجولتين الأولى والثانية على الإسماعيلي وأسوان بنتيجة واحدة هي هدف نظيف.