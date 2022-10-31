شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يتحدى الطلائع للانقضاض على صدارة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل فريق الاتحاد السكندري، تحت القيادة الفنية لمدربه الصربي زوران مانولوفيتش، ضيفه طلائع الجيش الذى يقوده علاء عبد العال، فى الخامسة مساء اليوم الاثنين، باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الأسبوع الثالث بالدوري.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الثالث فى جدول الترتيب برصيد 6 نقاط حصدها من انتصارين فى الجولة الأولى على أسوان وفى الجولة الثانية على الداخلية، وسجل لاعبو زعيم الثغر 3 أهداف ولم تتلق شباكهم أى أهداف.

فيما يحتل طلائع الجيش المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 4 نقاط، جمعها من انتصار وتعادل، وسجل لاعبو الطلائع هدفين واستقبلت شباكهم هدفا وحيدا حتى الآن.

وتعافى خالد الغندور قائد فريق الاتحاد السكندري وأصبح اللاعب جاهزاً لقيادة فريقه فى المباراة المقبلة أمام طلائع الجيش، بعدما غاب عن الفريق خلال اللقاءين السابقين بسبب نزله البرد.

فيما يغيب عن الفريق السيد سالم المدافع الأيسر والذى يعانى من بعض الآلام فى الأمامية، وتابع الجهاز الفني لسيد البلد مباراة الطلائع وإنبى الأخيرة بالدوري في محاضرة فيديو شرح خلالها الصربي نقاط القوه والضعف فى صفوف الطلائع.

فيما استعد الطلائع للمباراة بتحقيقه فوزاً ودياً على نظيره منوف بثلاثة أهداف دون رد في اللقاء الودى الذى جمع الفريقين منذ قليل على ستاد جهاز الرياضة، وسجل ثلاثية الطلائع لقمان محمد وحسن مجدى وكريم حلاوة.