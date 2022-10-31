شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يجهز لاعبي الزمالك نفسيا قبل مباراة إنبي بعد خسارة السوبر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يواصل الزمالك استعداداته لمواجهة إنبى في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز، والمقرر لها الأربعاء المقبل باستاد المقاولون العرب، حيث يقع الزمالك فى المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 6 نقاط، ويعتلى غزل المحلة جدول الترتيب برصيد 7 نقاط.
ومن المنتظر أن يدخل الزمالك معسكراً مغلقاً غدا، الثلاثاء، لفرض حالة من التركيز على اللاعبين قبل مواجهة إنبى.
وحرص البروفيسور فيريرا على مشاهدة مباراة السوبر المحلى أمام الأهلى التي خسرها بهدفين فى الإمارات أكثر من مرة للوقوف على الأخطاء التى ارتكبها لاعبو فريقه، سواء على مستوى الدفاع أو الهجوم، من أجل العمل على تصحيحها وعدم تكرار الوقوع فيها مرة أخرى، خاصة أن المباريات المقبلة لا تحتمل أخطاء وتحتاج لتركيز لاستعادة الثقة، كما حرص المدرب البرتغالي على تجهيز لاعبي الزمالك نفسيا قبل المباراة.