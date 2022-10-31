شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يجهز لاعبي الزمالك نفسيا قبل مباراة إنبي بعد خسارة السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الزمالك استعداداته لمواجهة إنبى في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز، والمقرر لها الأربعاء المقبل باستاد المقاولون العرب، حيث يقع الزمالك فى المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 6 نقاط، ويعتلى غزل المحلة جدول الترتيب برصيد 7 نقاط.

ومن المنتظر أن يدخل الزمالك معسكراً مغلقاً غدا، الثلاثاء، لفرض حالة من التركيز على اللاعبين قبل مواجهة إنبى.