شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى والداخلية فى الدوري المصري الممتاز والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الجهاز الفنى للنادى الاهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر لمواجهة الداخلية فى الدوري، بعدما توج المارد الأحمر بطلا للسوبر المحلى للمرة الثانية عشرة فى تاريخه بعد الفوز على الزمالك بهدفين دون رد ، ويسعى الأهلى لمواصلة المشوار بمسابقة الدوري الممتازوالمضى قدما نحو استعادة لقب الدوري الغائب عن القلعة الحمراء في آخر موسمين. موعد مباراة الأهلى والداخلية فى الدوريويستعد الأهلى لمواجهة الداخلية فى الخامسة عصر الأربعاء المقبل باستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز. ترتيب الدوري قبل مواجهة الاهلى والداخلية ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 6 نقاط، ويليه الاتحاد السكندري والأهلي بنفس الرصيد في المركزين الثاني والثالث ثم فيوتشر وغزل المحلة وطلائع الجيش وفاركو بالترتيب برصيد 4 نقاط. القناة الناقلة لمباراة الأهلى والداخليةوتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والداخلية فى الدوري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.