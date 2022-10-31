شكرا لقرائتكم خبر عن 8 مواجهات قوية اليوم فى مجموعة بحرى بالقسم الثانى.. البلدية مع الأوليمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام فى الثالثة عصر اليوم الإثنين، 8 مواجهات قوية فى إطار منافسات الجولة الرابعة من مجموعة بحرى والإسكندرية بالقسم الثانى، حيث يلتقى كل من:

ـ بروكسى والهلال بالضبعة

ـ المجد السكندرى مع دكرنس

ـ نبروه مع طنطا

جمهورية شبين مع كفر الشيخ

ـ المصرى بالسلوم مع سبورتنج

ـ بلدية المحلة مع الأوليمبى

ـ المنصورة مع بايونيرز

ـ الحمام مع أبو قير للأسمدة.

ويستضيف فريق المنصورة بقيادة أحمد سارى متصدر مجموعة بحرى برصيد 7 نقاط، فريق بايونيرز بقيادة محمد عبد الله صاحب المركز الخامس عشر برصيد نقطتين، ويأمل أحمد سارى فى مواصلة النتائج الرائعة والابتعاد بالصدارة بعد الفوز المهم على الأوليمبى فى الجولة الماضية.

ويحل فريق الأوليمبى بقيادة رمضان السيد صاحب المركز الثانى برصيد 6 نقاط، ضيفا ثقيلا على بلدية المحلة بقيادة أحمد عبد الرؤوف صاحب المركز الثامن برصيد 4 نقاط، فى مباراة صعبة على كلا الفريقين.

ويأمل أبو قير للأسمدة بقيادة ايمن المزين فى العودة بالنقاط الثلاثة من أرض الحمام الرابع عشر برصيد نقطتين، ويسعى المزين للوصول للنقطة التاسعة والضغط على المنصورة والأوليمبى اللذان يسبقانه.

وفى نفس التوقيت يلتقى بروكسى "السادس" برصيد 5 نقاط مع الهلال بالضبعة العاشر برصيد 4 نقاط، ويستقبل نبروه الثالث عشر برصيد نقطتين على أرضه فريق طنطا "الخامس بـ5 نقاط"، ويلعب جمهورية شبين مع كفر الشيخ، وأخيرا المصرى بالسلوم "المتذيل" مع سبورتنج.